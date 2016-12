Im Juli und August sah man die Aktie noch bei rund 30,00 CAD und der Abstieg hielt an bis zu einem Tief von 18,68 CAD am 15.12. Seither sieht man einen zaghaften Aufwärtstrend, der erstmalig am Dienstag einen etwas kräftigeren Ausschlag produzierte. Der Barrick Gold - Chart bildet fast exakt den Chart für den Goldpreis ...

