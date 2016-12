Die letzte Handelswoche in diesem Jahr hat so begonnen, wie die vorletzte geendet hatte. Bei meist moderaten Umsätzen zeigten sich die wichtigesten Indizes rund um den Globus weiterhin kaum bewegt. Eine freundliche Grundstimmung blieb jedoch vorhanden, welche am Nachmittag durch recht gute US-Konjunkturdaten gestärkt wurde. Die Preise im US-Häusermarkt konnten im Oktober um 0,63 % zulegen, während die Ökonomen mit einem Anstieg von nur 0,51 gerechnet haben. Und auch das Verbrauchervertrauen fiel mit 113,7 deutlich besser aus als von den Volkswirten erwartet wurde (108,5). Die Wahl Donald Trump zum Präsidenten der USA scheint bei den Anlegern und Börsianern weiterhin Zuversicht und Optimismus zu vermitteln. Und relativ gute Wirtschaftsdaten wurden...

