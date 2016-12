TOKIO (IT-Times) - Kommt in 2017 ein iPhone 8 oder wird Apple nochmal eine S-Version dazwischenschieben? Gerüchten zufolge soll das neue iPhone in 2017 den Namen iPhone 7s bzw. iPhone 7s Plus tragen. Entsprechendes will der japanische Blog Macotakara erfahren haben, der sich auf Informationen aus taiwanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...