FMW-Redaktion

Wenn nicht viel los ist, dreht sich alles um runde Marken: so beim Dow Jones die 20.000er-Marke, die nun seit zwei Wochen angesteuert wird, aber einfach nicht kommen will. Und was beim Dow Jones die 20.000er-Marke ist, ist beim Dax weniger spektakulär die 11.500er-Marke, an der der Dax auch schon sehr lange vergeblich knabbert. Fällt sie heute endlich?

In den USA gestern wieder dünner Handel, das setzt sich in Asien fort. Japan unverändert, trotz des weiteren freien Falls von Toshiba, das Milliardenabschreibungen vornehmen muss auf Beteiligungen an US-Nuklearkonzernen. Andernorts wie in Australien stärkere Gewinne, weil Rohstoff-Futures wie Eisenerz und Kupfer wieder steigen, nachdem das chinesische "Beige Book" ein optimistisches Bild gezeichnet hatte. Mal sehen, wie lange die Chinesen noch gut gelaunt sind - wenn Trump dann wahr machen sollte, was er hoch und heilig versprochen hat (weshalb er aus der Nummer wohl auch ...

