FRANKFURT (Dow Jones)--der Bund-Future notiert im frühen Handel am Mittwoch leicht im Plus. Die Aufwärtsbewegung der vergangenen zwei Tage fand bei extrem niedrigen Umsätzen statt. Am Vormittag stehen aus Italien das Verbrauchervertrauen wie auch der Geschäftsklima-Index aus Italien an. "Die Stimmung in Italien dürfte möglicherweise deutlicher zurückgegangen sein" heißt es von Dirk Gojny, Anleihestratege bei der National Bank.

Zudem dürfte dort das Thema Bankenrettung weiterhin auf der Agenda stehen. Es bleibe nicht mehr viel Zeit, um Monte dei Paschi formal vor der Abwicklung zu retten. Dass italienische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren unter 2 Prozent rentierten, liege an den Käufen der EZB, nicht an der Bonität des Schuldners . Italien könnte mit Beginn des neuen Jahres sein verbliebenes A-Rating der DBRS verlieren.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 164,24 Prozent. Das Tageshoch liegt gegen 8.42 Uhr bei 164,30 Prozent und das Tagestief bei 164,08 Prozent. Umgesetzt wurden knapp 16.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 133,79 Prozent.

December 28, 2016 02:43 ET (07:43 GMT)

