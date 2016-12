Die Aktie des Sportartikelgiganten Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, konnte am Vortag erneut im unteren Trendkanalbereich nach oben hochziehen. Die Aktie zog um 0,73% auf 145,55 Euro an. Das Papier sollte nicht mehr aus dem Trendkanalbereich herausfallen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...