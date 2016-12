Der amerikanische Öl-Dienstleister Halliburton (ISIN: US4062161017, NYSE: HAL) zahlt am Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 18 US-Cents je Aktie an die Aktionäre aus (Record day war der 7. Dezember 2016). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite ...

