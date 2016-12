Es ist das übliche Problem, wenn lange auf ein positives Ereignis gewartet wird: Immer mehr Investoren springen im Vorfeld auf den Zug auf, erwarten, dass die erhofften guten Nachrichten den Kurs dann unmittelbar höher tragen. Und das führt dazu, dass da kaum noch jemand übrig bleibt, der einsteigen will, wenn die "good news" wirklich auftauchen. Vor allem dann nicht, wenn das Kursniveau zu diesem Zeitpunkt bereits so deutlich höher ist, dass man automatisch darüber nachdenkt, ob das nicht ein gutes Niveau wäre, um mal Gewinne mitzunehmen.

Und genau dieses Szenario sehen wir momentan bei der Deutschen Bank. Aber kann das den Aufwärtstrend ernstlich gefährden? Grundsätzlich ja. Deswegen sehen wir uns im Chart an, was passieren muss, um das Risiko zu überwinden und, natürlich, was nun nicht passieren darf:

Wie Sie die Überflieger von morgen finden, zeigen wir Ihnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...