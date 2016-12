Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch kaum verändert eröffnet. In der ersten halben Handelsstunde tendierte der SMI mehrheitlich knapp unterhalb dem Schluss vom Vortag. Allerdings verläuft der Handel an den europäischen Börsen auch am zweiten Tag der verkürzten Woche nach Weihnachten sehr gemächlich. Der Schweizer Leitindex liegt im am Freitag zu Ende gehenden Börsenjahr 6,3% im Minus, was nicht zuletzt auch den Pharma-Schwergewichten geschuldet ist.

Zur Wochenmitte präsentierten sich die Vorgaben aus Übersee ohne starke Richtung. Die Rekordfahrt an den US-Börsen hat sich am Vortag zwar fortgesetzt: Gestützt durch positive Konjunkturdaten und steigende Ölpreise erreichten die Nasdaq-Indizes am Dienstag neue Höchststände. Dagegen wagte der Dow Jones Industrial weiterhin nicht den Sprung über die 20'000-Punkte-Marke, und im Vergleich zum Europa-Schluss ging der Leitindex letztendlich leicht tiefer aus dem Handel. In Asien tendierten die Börsen uneinheitlich - allerdings ohne grössere Ausschläge.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 9.30 Uhr 0,06% tiefer bei 8'254,66 Stellen. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt hingegen 0,05% auf 1'305,32 Zähler zu, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,09% auf ...

