2017 wird es in Hannover wieder sehr international, sportlich und musikalisch: die USA beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten, ProAm das Radrennen für Jedermann durch die Region Hannover, der HAJ Marathon entlang der Sehenswürdigkeiten Hannovers, Robbie Williams in der HDI Arena, 19 Tage Maschseefest, das weltgrößte Schützenfest, Coldplay live erleben das sind nur einige der Highlights in Hannovers Veranstaltungskalender!

Nationen, Superstars, Gewinnerteams, Künstler und Sportler aus allen Ländern der Welt treffen sich 2017 in Hannover! (Photo: Business Wire)

Die UNESCO City of Music: Konzertsommer der Superlative!

Das Label "Unesco City of Music" kann man im Jahr 2017 in Hannover getrost mit Konzerthauptstadt übersetzen. Denn viele nationalen wie internationalen Superstars finden in diesem Jahr den Weg an die Leine. Open-Air-Konzerte in der HDI-Arena oder auf der Parkbühne locken Rock- und Popfans in Scharen. Robbie Williams, Coldplay, Depeche Mode, Guns N'Roses und Helene Fischer sind nur einige der Stars, die 2017 in Hannover auftreten. Die "Fête de la Musique", inzwischen das größte Musikfest der Welt, findet immer am Sommeranfang, am längsten Tag des Jahres und in der kürzesten Nacht statt. Von Paris, San Francisco, New York über London, und natürlich auch in Hannover, spielen Menschen am 21. Juni umsonst und draußen.

Für Liebhaber der Klassischen Musik und Picknick-Fans sind diese beiden Freiluft-Events echte Leckerbissen: das 4. NDR Klassik Open Air am 22. Juli im Maschpark hinterm Neuen Rathaus mit der Oper "Rigoletto" und das Klassik-Open-Air der Chopin-Gesellschaft Hannover im Spätsommer im Georgengarten vor dem Museum Wilhelm Busch.

Sportevents zum Mitmachen und Mitfiebern

"ProAm Hannover Die Nacht; Dein Tag" das ist der Titel des neuen Radsport-Wochenendes in Hannover zum Mitfiebern und Mitmachen. Am 29. und 30. Juli 2017 kommen alle Freunde des Radsports in der Landeshauptstadt voll auf ihre Kosten. Eine Woche nach dem Finale der Tour der France starten die Stars der Szene bei der "Nacht von Hannover", dem traditionellen Rad-Klassiker vor dem Neuen Rathaus. Nur wenige Stunden später gehen genau dort auch die "Jedermann-Radsportler" bei der Premiere von "ProAm Dein Tag" auf den 69 bzw. 113 Kilometer langen Kurs durch die Region Hannover.Der große HAJ Hannover Marathon findet am 9. April 2017 statt und führt die rund 20.000 Läufer wieder an den schönsten Plätzen der Stadt vorbei.

Feste und Festivals

Beim größten Schützenfest der Welt (30.06. 09.07.2017) trifft Tradition auf Moderne: Hunderttausende Besucher amüsieren sich in Karussells, Partyzelten und beim traditionsreichen Schützenausmarsch durch die Innenstadt. Das Maschseefest (2.-20.8.17) ist mit seiner einmaligen maritimen Atmosphäre mitten in der City das größte Volksfest Niedersachsens. An 19 Tagen lädt es mit neuen maritimen Restaurants, Livemusik, Kinderspaß, sportlichen Aktionen und kulinarischer Vielfalt rund um Hannovers Haussee ein. Musik, Feuerwerk und Aktionen für Kinder gibt es beim Festlichen Wochenende, vom 25. bis 27.08.17 am Nord- und Südufer des Steinhuder Meeres.

Vielfältige Kunst und Kultur

Und auch auf den Bühnen von Schauspiel, Oper oder Theater erwartet die Gäste jede Menge Mitreißendes. So bittet etwa der hannoversche Opernball am 24. und 25. Februar 2017 unter dem Motto "Hallo Wien" zum Tanz. Zur Tanz-Metropole wird Hannover auch wieder an den Oster-Tanz-Tagen oder wenn das Festival TANZtheater INTERNATIONAL im September hochkarätigen zeitgenössischen Tanz aus aller Welt präsentiert. Das Festival THEATERFORMEN holt vom 08. bis 18. Juni 2017 mit über 100 Veranstaltungen aktuelles zeitgenössisches Theater auf die Bühnen der Stadt.

… in den Herrenhäuser Gärten

Eine phantastische Kulisse für hochkarätige Kulturveranstaltungen bilden die berühmten Herrenhäuser Gärten, die als bester historischer Garten Europas 2015 ausgezeichnet wurden. Zum traumhaften Rahmen werden die barocken Gartenanlagen vom 5. bis 21. Mai für die KunstFestSpiele Herrenhausen, 2017 zum zweiten Mal unter der Intendanz des Dirigenten Ingo Metzmacher. Hochkarätige pyrotechnische Teams aus England, Polen, USA, Spanien und Österreich sorgen beim 27. Internationalen Feuerwerkswettbewerb an fünf Abenden zwischen Mai und September für Furore, wenn sie den Abendhimmel mit explosiven Kunstwerken aus Licht und Musik erfüllen.

Die Region Hannover entdecken

Radfahren, Wandern, Kutschfahrten, Live-Musik und mehr: Der 10. Deistertag am 07.05.2017 verspricht seinen Besuchern wieder eine attraktive Mischung aus Erlebnis, Information und Spannung mitten in der Natur. Die 30. Auflage des Entdeckertages der Region Hannover findet am Sonntag, 10. September 2017 statt. Knapp 40 Tourenziele in der Region Hannover öffnen Ihre Türen und laden zu diesem besonderen Tag ein.

Luther-Jahr 2017 in Hannover

In Hannover finden sich zahlreiche Spuren der Reformation. Zum 500-jährigen Jubiläum im Jahr 2017 sind Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen geplant. Für alle, die mehr wissen wollen, gibt es den Rundgang "500 Jahre Reformation Luther, Brötchen und Herr Käthe".

Winter und Weihnacht 2017

Ein weiterer Höhepunkt sind die Weihnachtsmärkte im Winter: In der Altstadt mit historischem und finnischem Weihnachtsdorf und Wunschbrunnenwald sowie vor dem Hauptbahnhof, auf der Lister Meile und in vielen weiteren Orten in der Region Hannover können die Besucher ab dem 29.11.2017 die Weihnachtsvorfreude genießen.

Erlebnispakete: Herzlich willkommen in der Region Hannover!

Für alle Besucher, die eine der Veranstaltungen oder allgemein den Facettenreichtum der Region Hannover entdecken möchten, hat die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) spannende Erlebnispakete inklusive Übernachtungen in attraktiven Hotels der Region Hannover geschnürt. Die Arrangements können ganz bequem unter www.hannover.de/erlebnispakete gebucht werden.

