Paris - In Europa läuft der Aktienhandel weiter auf Sparflamme. An den Börsen herrschte auch am Mittwoch nachweihnachtliche Ruhe, so dass die wichtigsten Indizes mehr oder weniger auf der Stelle traten.

Der britische FTSE-100-Index ("Footsie") jedoch scherte positiv aus und meldete sich mit moderaten Gewinnen aus seiner zweitägigen Feiertagspause zurück. Zuletzt stieg das Börsenbarometer um 0,27 Prozent auf 7087,58 Punkte. In London sorgten deutliche Kursanstiege bei Rohstoffaktien für gute Laune.

Der EuroStoxx 50 stand zuletzt 0,09 Prozent tiefer bei 3275,68 Punkten. Am Dienstag hatte er sich noch vorübergehend auf ein Jahreshoch geschleppt. Der französische CAC-40-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...