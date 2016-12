Der asiatische Aktienmarkt verlief gemischt am Mittwoch. Aktien in Südkorea verzeichneten Wertverluste, da sich der politische Skandal weiter ausweitete. Des Weiteren verlor die Toshiba Aktie rund 20 Prozent. Dieser Verlust steht mit einer möglichen Wertberichtigung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar, welche wiederum mit ihrer Tochtergesellschaft Westinghouse im Zusammenhang steht, in Verbindung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...