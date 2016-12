Frankfurt - 2016 ist für Anbieter von Indexfonds zweifellos ein erfolgreiches Jahr, so die Deutsche Börse AG.Seit Jahresbeginn habe sich laut Lyxor das in Exchange Traded Funds verwaltete Vermögen in Europa um rund 10 Prozent auf 487 Milliarden Euro erhöht. Allein im vergangenen Monat habe es im europäischen ETF Markt per Saldo zusätzliche Mittel in Höhe von 4,3 Milliarden Euro gegeben. Damit liege der November deutlich über dem diesjährigen monatlichen Durchschnitt von plus 3,7 Milliarden Euro. Insbesondere rund um die US-Wahl mache Lyxor im jüngsten ETF-Barometer einen deutlichen Trend weg von Anleihen- hin zu Aktieninvestments aus. Überdurchschnittlich profitiert hätten Produkte mit europäischen und US-amerikanischen Aktien.

