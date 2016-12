Zürich - Der Gründer des Luxus-Gartenmöbelbrands Dedon, Bobby Dekeyser, zieht sich nach 26 Jahren zurück und verkauft seine noch verbliebenen 20% Anteile an seinen Schweizer Partner die Diethelm Keller Gruppe.

"Unser international tätiger Konzern hat Dedon in den letzten zwei Jahren erfolgreich in die Portfoliosparte Diethelm Keller Premium Brands integriert und in Umsatz und Ertrag deutlich ...

