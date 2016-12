Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. § 21-26 WpHG



Linz (pta008/28.12.2016/11:20) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

nach §§ 21 ff WpHG



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten

S&T AG, Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich



2. Grund der Mitteilung

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hannes Niederhauser



4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung

23.12.2016



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl

Stimmrechte in Instrumente in in % (Summe Stimmrechte des

% (Summe 7.a.) % (Summe 7.a. + 7.b.) Emittenten

7.b.1.+ 7.b.2.)

neu 4,70 0,00 4,70 48.926.657

letzte 5,02 5,02

Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen



a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)



ISIN absolut direkt absolut direkt in % zugerechnet in % (§

(§ 21 WpHG) zugerechnet (§ (§ 21 WpHG) 22 WpHG)

22 WpHG)

AT0000A0E9W5 2.298.465 0 4,70 0,00

Summe: 2.298.465 4,70

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in

Instrume Verfall Laufzeit absolut %

nts

Summe:

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art Fälligkeit Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in

des / Verfall / Laufzeit oder absolut %

Instr physische

ument Abwicklung

s

Summe:

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen



Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des

Emittenten (1.)



Unternehmen Stimmrechte in %, wenn Instrumente in %, wenn Summe in %, wenn

3% oder höher 5% oder höher 5% oder höher

9. Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Erläuterungen

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die S&T AG mit Stichtag 30.11.2016 weitere

706.833 Stück junge Aktien aus bedingtem Kapital ausgegeben hat, welche zum

Zeitpunkt dieser Stimmrechtsmeldung noch nicht im Firmenbuch eingetragen sind.

Ein entsprechendes Gesuch auf Eintragung ist beim Firmenbuchgericht anhängig.

Für die Berechnung der Stimmrechtsschwellen gemäß §§ 91 ff BörseG wurden

diese noch nicht eingetragenen jungen Aktien der im Firmenbuch ausgewiesenen

Aktiengesamtzahl zugeschlagen, sodass die Gesamtzahl der Stimmrechte des

Emittenten insgesamt 48.926.657 beträgt.



Der Vollständigkeit halber verweisen wir weiters auf die vorsorgliche Meldung

von Herrn DI Niederhauser gemäß § 91a Abs 1 Z 3 BörseG vom 17. Oktober

2016. Auf Grund der nunmehr erfolgten Kapitalerhöhung der S&T AG haben die Herrn

DI Niederhauser zurechenbaren Stimmrechte die Schwelle von 5% unterschritten.

Die Beteiligung von Herrn DI Niederhauser wird sich voraussichtlich wie folgt

entwickeln: Im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des am 13. Oktober 2016 unter

anderem durch Herrn DI Hannes Niederhauser als Verkäufer abgeschlossenen,

aufschiebend bedingten Kauf- und Anteilsabtretungsvertrages über den Verkauf von

insgesamt 9.800.000 Stück Aktien an der S&T AG, wovon 995.927 Stück auf Herrn DI

Niederhauser als Verkäufer entfallen, werden die Herrn DI Niederhauser

zuzurechnenden Stimmrechte an der S&T AG gemäß § 91a Abs 1 Z 3 BörseG an

diesem Tag 2,70% (Anzahl der Aktien: 1.302.538 Stück) betragen, wodurch die

Herrn DI Niederhauser zuzurechnende Beteiligung an der S&T AG die Schwelle von 4

% unterschreiten wird.



(Ende)



Aussender: S&T AG

Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz

Land: Österreich

Ansprechpartner: Sandra Grünwald

Tel.: +43 1 80191-1125

E-Mail: Sandra.Gruenwald@snt.at

Website: www.snt.at



ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie), DE000A1HJLL6 (Anleihe)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



