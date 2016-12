Politiker aller Parteien streiten über die richtigen Lehren aus dem Terroranschlag von Berlin. Ein Asylrechtsexperte warnt: Es mangelt nicht an Gesetzen, sondern an Behörden, die gründlicher zusammenarbeiten.

Herr Oberhäuser, mit etwas Abstand zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt: Wie haben sich die Institutionen des Rechtstaats bei ihrer Reaktion geschlagen?

Ein pauschales Zeugnis auszustellen ist unmöglich. Viele Bürger, selbst Politiker, sind aber offenbar allzu schnell bereit, unseren Rechtsstaat, seine Gesetze und Möglichkeiten in Zweifel zu ziehen. Damit sollte man sehr vorsichtig sein.

Der tatverdächtige Tunesier, der kurz vor Weihnachten während der Flucht erschossen wurde, saß in Deutschland vergangenen Sommer bereits einen Tag lang in Abschiebehaft und wurde dann wieder entlassen. Wie kann das sein?

Abschiebhaft dient dazu, eine Abschiebung sicherzustellen. Weil der Verdächtige aber keinen Pass besaß und auch Tunesien nicht bestätigt hat, dass er dessen Staatsangehöriger ist, konnte kein Zielland bestimmt werden, folglich auch keine Abschiebung durchgeführt werden. Dann muss er wieder auf freien Fuß, so verlangt es das Gesetz.

Das passierte Ende Juli 2016. Mehrere Monate also nachdem er in Nordrhein- Westfalen und auch in Berlin bereits als Gefährder eingestuft worden war, observiert wurde und es mehrere Verdachtsmomente gegen ihn gab. Zumal er in Italien bereits verurteilter Straftäter war.Das deutsche Asylrecht hätte jederzeit die Möglichkeit geboten, die Abschiebungshaft zu verlängern, auf bis zu 12 Monate. Aber dafür hätten Anhaltspunkte bestehen müssen, dass die Abschiebung möglich ist. ...

