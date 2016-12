Nürnberg (ots) - Helle Räume und viele Fenster sind für 89 Prozent der Deutschen ein wichtiges Merkmal bei der Wohnungssuche / 88 Prozent wünschen sich einen Balkon, Terrasse oder Garten, 86 Prozent gute Energiewerte. Das zeigt eine aktuelle Studie von immowelt.de, einem der führenden Immobilienportale / Weniger Wert legen die Deutschen auf Altbau-Charme



Helle Räume und viele Fenster sind für 89 Prozent der Deutschen ein Must-have bei der Wohnungssuche. Damit steht eine Wohnung, die viel Tageslicht hereinlässt, ganz oben auf der Wunschliste. Das zeigt eine repräsentative Studie von immowelt.de, einem der führenden Immobilienportale. Fast genauso wichtig wie genügend Licht ist den Deutschen frische Luft: Ein Balkon, eine Terrasse oder ein Garten ist für 88 Prozent besonders wichtig. 86 Prozent der Befragten achten auf gute Energiewerte, bevor sie sich für eine Wohnung entscheiden.



Lieber duschen als baden



Eine Dusche gehört für 85 Prozent der Deutschen zwingend zur Ausstattung dazu. Damit belegt die Dusche Platz 4 der Merkmale, die für die meisten Befragten wichtig sind. Bei der Badewanne hingegen sind viele kompromissbereiter - auf ein Schaumbad möchten nur 57 Prozent nicht verzichten. Neben viel Licht und Luft brauchen die Deutschen auch viel Platz, um ihre Sachen zu verstauen: 74 Prozent der Befragten achten darauf, ob ein Keller oder Dachboden vorhanden ist.



Altbau-Charme und warmer Boden muss nicht sein



Weniger Wert legen die Deutschen auf schicken Stuck und eine Jugendstilfassade. Dass es sich bei der neuen Wohnung um einen Altbau handelt, ist nur für 11 Prozent ein Muss. Auch auf den Komfort einer Fußbodenheizung und eines Aufzugs würden viele verzichten.



Eigentümer sind kritischer als Mieter



Die Meinungen von Eigentümern und Mietern klaffen bei einigen Merkmalen weit auseinander: Zwei Drittel der Eigentümer (65 Prozent) bestehen beispielsweise auf eine separate Toilette, bei den Mietern ist es nur jeder 3. (36 Prozent). Eine Garage oder ein Stellplatz ist für den Großteil der Eigentümer (86 Prozent) Bedingung, die Mieter sehen das nicht ganz so streng (58 Prozent). 59 Prozent der Eigentümer achten außerdem darauf, dass die Immobilie barrierefrei ist. Das spielt nur für 41 Prozent der Mieter eine Rolle.



Für die von immowelt.de beauftragte, repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2016" wurden im Februar 2016 deutschlandweit 1.000 Personen befragt.



Die Ergebnisse der Studie im Überblick: Sie sind auf Wohnungssuche: Wie wichtig sind Ihnen folgende Merkmale? (Antwortmöglichkeiten: (eher) wichtig / (eher) unwichtig, Mehrfachantworten möglich)



Prozentualer Anteil (eher) wichtig:



- helle Räume/viele Fenster: 89 Prozent - Balkon/Terrasse/Garten: 88 Prozent - gute Energiewerte: 86 Prozent - Dusche: 85 Prozent - Keller/Dachboden: 74 Prozent - Garage/PKW-Stellplatz: 68 Prozent - Küche bereits vorhanden: 57 Prozent - Badewanne: 57 Prozent - kernsanierte Wohnung: 52 Prozent - hochwertige Böden: 49 Prozent - barrierefrei: 48 Prozent - separates Gäste-WC: 47 Prozent - Aufzug: 34 Prozent - Fußbodenheizung: 20 Prozent - Altbau: 11 Prozent



