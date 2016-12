Richtig ist: Vor einem Jahr notierte Daimler höher. Richtig ist auch, dass das Unternehmen seitdem vorangekommen ist. Falsch ist, dass die Aktie deswegen höher notieren muss. Denn da geht es um die Zukunft. Nicht um das, was 2016 war, sondern um das, was 2017 sein wird. Und damit gelangt die Frage, ob Daimler noch Luft nach oben hat, sofort in den Bereich subjektiver Einschätzungen.

Man vermutet, dass 2017 für die Automobilhersteller ein eher schwieriges Jahr wird. Das weltweite Wachstum ist nicht üppig. Die Möglichkeiten, kurzfristig noch mehr zu rationalisieren, sind begrenzt. Andererseits hofft man auf die belebende Wirkung von Trumps kommender Wirtschaftspolitik. Aber darauf haben schon diejenigen gesetzt, die hier seit der US-Wahl, als Daimler im Tief auf der wichtigen Unterstützung ...

