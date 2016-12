Nach dem Abgas-Skandal steckt Volkswagen im Umbruch - und geht seitdem neue Wege. Der Park-Bezahldienst Pay-By-Phone wurde zugekauft, auch im IT-Sektor will VW sich durch den Einkauf von Spezialisten neu aufstellen.

Der Autokonzern Volkswagen treibt seinen Umbruch nach dem Abgas-Skandal voran. Um das Geschäft mit Mobilitätsdienstleistungen auszubauen, übernimmt die Tochter Volkswagen Financial Services den Park-Bezahldienst Pay-By-Phone. Der Konzern verstärkt sich außerdem mit IT-Spezialisten für neue Geschäftsfelder.

Die VW-Finanztochter will mit dem Kauf von Pay-By-Phone ihr Geschäft mit mobilen Bezahldiensten deutlich ausweiten. Die Firma mit Sitz in Vancouver in Kanada sei der weltweit führende Anbieter von bargeldlosem ...

