NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach frühen Verlusten ins Plus gedreht und an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete gegen Mittag 56,51 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 36 Cent auf 54,26 Dollar.

Der Handel bewegt sich wenige Tage vor Jahresschluss weiter in ruhigen Bahnen. Wie bereits in den Handelstagen zuvor stütze die Aussicht auf einen Rückgang des weltweiten Ölangebots die Preise, hieß es aus dem Handel. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hatte gemeinsam mit anderen wichtigen Förderländer für den Beginn des neuen Jahres eine Kürzung der Produktionsmenge angekündigt./jkr/jsl

