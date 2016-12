Berlin (ots) - Einmal mit Henry Hübchen und Michael Gwisdek über den roten Teppich spazieren, mit Olympiasiegerin Britta Steffen um die Wette schwimmen oder sogar eine Operation im Unfallkrankenhaus hautnah miterleben: Mit der Aktion "Meine Entdeckung" führt das rbb Fernsehen sein Publikum an mehr als 50 einmalige, spannende Orte. Begleitet von prominenten Paten öffnet der rbb vom 9. bis 27. Januar 2017 exklusiv Türen, die einem sonst verschlossen bleiben, und lädt zum Entdecken ein.



So führen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke die rbb-"Entdecker" durch ihre Amtssitze Rotes Rathaus und Staatskanzlei, Dirigent Sir Simon Rattle gibt Einblicke in die Proben der Berliner Philharmoniker, und Sternekoch Tim Raue lädt zum gemeinsamen Kochen in sein Kreuzberger Restaurant ein. An jeder Entdeckung nehmen Zuschauer sowie je ein prominenter Pate teil. Insgesamt werden rund 1.000 "Entdeckerplätze" verlost.



Sportfreunde werden vom Alba-Berlin-Vizepräsident in den Mannschaftsbus und zum Basketballtraining mit den Profis eingeladen. Außerdem lockt der ehrwürdige Wellblechpalast mit einem exklusiven Training beim Eishockey-Team der Eisbären Berlin. Das rbb Fernsehen begleitet die Entdeckungen und berichtet in seinen Sendungen.



Berliner und Brandenburger können sich ab 2. Januar 2017 für die ersten Entdeckungen bewerben. Den Start machen "Tatort"-Kommissar Mark Waschke, der am 3. Januar ins Synchronstudio einlädt, sowie "Brandenburg aktuell"-Moderator Dirk Platt, der am 4. Januar hinter die Kulissen des Potsdamer Hotel Mercure schaut. Wie und wann genau man sich bewerben kann, erfahren Interessierte unter www.rbb-fernsehen.de.



"Meine Entdeckung" - eine Auswahl:



Stadtbad Neukölln mit Olympiasiegerin Britta Steffen In Kienbaum mit Olympiasieger Sebastian Brendel Flügeltest mit Starpianist Igor Levit Barenboim-Said-Akademie mit Michael Naumann Backstage beim Musical "Bibi & Tina - Die Show" Eine Nacht im Naturkundemuseum Nacht-Yoga im Aquarium mit Carol Campbell Unterwelt Flughafen Tempelhof mit Knorkator Meteorologisches Observatorium Lindenberg mit Karsten Schwanke Schaubühne backstage und Party mit Lars Eidinger Cottbuser Knast mit Roland Jahn Orgelführung im Brandenburger Dom mit Björn Casapietra Bundespressekonferenz mit Jörg Thadeusz Beim Lieblingsgriechen mit Rainald Grebe Im Berliner Dom mit Ben Becker Hoppegarten hautnah mit einem Jockey Backstage bei der Fashion Week mit Laurèl-Designerin Elisabeth Schwaiger "Teatime" in der Britischen Botschaft mit Sir Sebastian Wood Roter Teppich mit Henry Hübchen und Michael Gwisdek Bei Hertha BSC in der VIP-Lounge mit Manager Michael Preetz



Alle Termine mit Bewerbungszeiten unter www.rbb-fernsehen.de



