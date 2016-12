Berlin (ots) - Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kolat will mit einer Art Solidarabgabe sicherstellen, dass mehr Pflegekräfte ausgebildet werden.



Die SPD-Politikerin sagte am Mittwoch im rbb-Inforadio, bisher müssten die Pflegeinrichtungen für die Ausbildung aufkommen. Bei stationären Einrichtungen würden die Kosten letztlich die Bewohnerinnen und Bewohner tragen. Das sei eine Wettbewerbsverzerrung.



"Ich möchte dahin kommen, dass für die Ausbildung ein Fonds eingerichtet wird, und dass alle Einrichtungen hier einzahlen, und dass die Einrichtungen, die ausbilden, auch gefördert werden."



Die Senatorin sagte weiter: "Man muss das nicht als Bestrafung sehen, sondern als Förderung von Ausbildung, und hierzu brauchen wir eine Solidarabgabe."



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin- Brandenburg Inforadio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de