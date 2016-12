An der Wall Street zeichnen sich zur Eröffnung am Mittwoch kleine Gewinne ab. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,2 Prozent höher.

Beobachter halten es für gut möglich, dass der Dow-Jones-Index sich wieder näher an die Marke von 20.000 Punkten heranpirscht, an der er Anfang vergangener Woche knapp gescheitert war. Der Nasdaq-Composite hatte am Dienstag schon ein neues Rekordhoch erreicht.

"Es ist schon erstaunlich, am US-Aktienmarkt jeden Tag neue Rekorde zu erleben", sagt Igor de Maack, Fondsmanager bei DNCA Investments. Wenn sich das Wirtschaftswachstum aber nicht beschleunige und die Gewinne der US-Unternehmen nicht stetig stiegen, dürfte sich eine derart überdurchschnittliche Entwicklung am Aktienmarkt im kommenden Jahr nicht wiederholen, prognostiziert er.

Am Mittwoch dürften vor allem Aktien der Rohstoffbranche gesucht sein, nachdem die Preise für Metalle und Öl gestiegen sind. In Europa führen Rohstoffwerte die Märkte mit deutlichem Abstand an.

Im Technologiesektor könnten Qualcomm unter Druck geraten, nachdem die südkoreanische Wettbewerbsbehörde eine Strafe von 852,9 Millionen Dollar gegen den Chiphersteller verhängt hat. Qualcomm soll gegen Wettbewerbsrichtlinien verstoßen haben. Die Aktie gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach.

