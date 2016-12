FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 164,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um zwei Basispunkte auf 0,18 Prozent.

Die Stimmung in den italienischen Unternehmen und bei den Verbrauchern hat sich sich im Dezember überraschend aufgehellt. Damit haben sich weder die Krise des Bankhauses Monte dei Paschi noch das gescheiterte Verfassungsreferendum negativ auf das Vertrauen der Wirtschaftsakteure ausgewirkt. Die Daten beeinflussten die Kursentwicklung jedoch nur wenig. Die Renditen italienischer Anleihen waren bereits vor den Daten gefallen. Das Thema Bankenrettung dürfte weiter auf der Agenda bleiben. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zum Immobilienmarkt auf dem Kalender./jsl/jkr/mis

