Das waren 42 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 36 Cent auf 54,26 Dollar. Der Handel bewegt sich wenige Tage vor Jahresschluss weiter in ruhigen Bahnen. Wie bereits in den Handelstagen zuvor stütze die Aussicht auf einen Rückgang des weltweiten Ölangebots ...

Den vollständigen Artikel lesen ...