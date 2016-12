Den Morgen über hatte sich nur in einer Spanne von 13 Punkten bewegt. Wie schon an den vergangenen Handelstagen blieb das Börsenumfeld extrem ruhig. Mit Spannung wird nach New York geblickt, wo der Leitindex Dow Jones Industrial weiterhin an der Marke von 20'000 Punkten anklopft. Wenige Tage vor dem Jahreswechsel befindet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...