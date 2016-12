FMW-Redaktion

Was geschieht bei einer ruckartigen Zinswende in Europa? Der Sparer freut sich, endlich gibt es mehr Zinsen. Der Kreditnehmer jammert, dass er für Kredite doch tatsächlich wieder Zinsen zahlen muss. Ein ernsthaftes Problem aber könnten so manche Banken bekommen, die sich falsch aufgestellt haben in der aktuell anhaltenden Nullzins-Phase. Denn was macht man derzeit? Man verleicht für Mini-Zinsen Geld an Kreditnehmer, beispielsweise über Baudarlehen oder normale Konsumentenkredite. Oft werden lang laufende Kreditverträge mit jahrelang festgelegten Zinssätzen vereinbart. Der Kreditkunde hat also die Sicherheit, dass er beispielsweise in 5 Jahren noch den selben niedrigen Zins zahlt wie jetzt, auch wenn der EZB-Leitzins dann schon deutlich angestiegen sein sollte.

Das Problem hätte in diesem Fall die Bank. Wenn sie sich für die langfristig herausgereichten Darlehen selbst nur kurzfristig refinanziert, ist das jetzt noch kein Problem. Aber bei steigendem EZB-Leitzins wird auch die kurzfristige Refinanzierung für die Bank immer teurer. Und nach ein paar Zinsanhebungen der EZB (in zwei oder drei Jahren?) könnte diese kurzfristige Refinanzierung der Bank, ...

