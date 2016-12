Stuttgart (ots) - Verlag Reader's Digest stellt neues Buch vor: "Wegweiser für die Gesundheit" informiert fachlich fundiert über Symptome und Therapien der häufigsten Erkrankungen



Gesundheit ist die wichtigste Voraussetzung für das tägliche Wohlbefinden. Gefährdet wird sie durch Volkskrankheiten, die jeden treffen können - zum Beispiel Arthrose, Bluthochdruck, Diabetes, Prostatabeschwerden oder Schlafstörungen. Verlässlicher Rat ist dann besonders wichtig. Hier hilft das neue Buch aus dem Verlag Reader's Digest: "Wegweiser für die Gesundheit; A-Z der häufigsten Erkrankungen". Es informiert kompetent und verständlich über chronische und oft vorkommende Krankheiten. Damit bietet es kritischen Patienten eine gute Entscheidungshilfe.



Auf 320 Seiten stellt das Buch die wichtigsten Symptome, neuesten Diagnosemethoden und erfolgversprechenden Therapien von rund 70 Krankheiten vor. Die Artikel sind fachlich fundiert und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Innerhalb der Stichworte sind die Texte übersichtlich gegliedert und erläutern Hintergründe sowie Ursachen - so erhalten Leser wertvollen medizinischen Rat in schwierigen Situationen. Darüber hinaus vermittelt "Wegweiser für die Gesundheit", was Betroffene selbst tun können um vorzubeugen oder ihr Leid zu lindern. Bestellbar ist das Buch für 39,95 Euro unter www.dasbeste-shop.de



