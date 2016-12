Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.266,30 +0,24% +13,43% Euro-Stoxx-50 3.275,17 -0,10% +0,23% Stoxx-50 3.006,81 +0,20% -3,01% DAX 11.471,01 -0,01% +6,78% FTSE 7.097,04 +0,41% +13,69% CAC 4.846,04 -0,05% +4,51% Nikkei-225 19.401,72 -0,01% +1,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,14 +6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,19 53,90 +0,5% 0,29 +21,5% Brent/ICE 56,47 56,09 +0,7% 0,38 +22,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.138,53 1.138,94 -0,0% -0,40 +7,3% Silber (Spot) 15,86 15,97 -0,7% -0,11 +14,8% Platin (Spot) 901,50 904,50 -0,3% -3,00 +1,1% Kupfer-Future 2,49 2,51 -0,7% -0,02 +15,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnen sich zur Eröffnung am Mittwoch kleine Gewinne ab. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,2 Prozent höher. Beobachter halten es für gut möglich, dass der Dow-Jones-Index sich wieder näher an die Marke von 20.000 Punkten heranpirscht, an der er Anfang vergangener Woche knapp gescheitert war. Der Nasdaq-Composite hatte am Dienstag schon ein neues Rekordhoch erreicht.

Am Mittwoch dürften vor allem Aktien der Rohstoffbranche gesucht sein, nachdem die Preise für Metalle und Öl gestiegen sind. In Europa führen Rohstoffwerte die Märkte mit deutlichem Abstand an. Im Technologiesektor könnten Qualcomm unter Druck geraten, nachdem die südkoreanische Wettbewerbsbehörde eine Strafe von 852,9 Millionen Dollar gegen den Chiphersteller verhängt hat. Qualcomm soll gegen Wettbewerbsrichtlinien verstoßen haben. Die Aktie gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gute Wirtschaftsdaten aus Italien schaffen es nicht, Europas Börsen am Mittwochmittag aus ihrer Lethargie zu reißen. Das italienische Verbrauchervertrauen ist im Dezember wider Erwarten deutlich gestiegen und das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe hat sich verbessert. Lediglich der Geschäftsklima-Gesamtindex sank zum Vormonat leicht. Damit scheint die Bankenkrise in Italien die Stimmung der Verbraucher zunächst nicht stärker zu belasten. Gekauft werden nochmals Papiere aus dem gut gelaufenen Rohstoff- und Stahlsektor, der um 2,5 Prozent zulegt und damit mit weitem Abstand Spitzenreiter ist. Im Stahlsektor gewinnen Thyssenkrupp 1,6 Prozent und Salzgitter 1,4 Prozent. Arcelormittal ziehen um 1,9 Prozent an und Voestalpine um 1 Prozent. In London leiden Rolls Royce mit einem Minus von 0,5 Prozent etwas darunter, dass Airbus mitgeteilt hat, zwölf Maschinen des Großraumflugzeugs A 380 später als ursprünglich geplant an die Fluglinie Emirates zu liefern. Rolls-Royce ist der neue Triebwerkslieferant für die Großraumflugzeuge. Airbus handeln im MDAX 0,2 Prozent im Minus. Im Devisenhandel zeigt der Dollar wieder Stärke. Devisenhändler verweisen auf die überraschend guten Daten zum US-Verbrauchervertrauen vom Dienstag. Bundesanleihen setzen den jüngsten Erholungstrend fort, die Zehnjahresrendite ist mittlerweile wieder auf 0,19 Prozent zurückgefallen, nachdem sie Mitte Dezember noch bei 0,39 Prozent gelegen hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:56 Di, 18.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0413 -0,57% 1,0473 1,0457 -4,1% EUR/JPY 122,6308 -0,38% 123,1012 122,88 -16,9% EUR/CHF 1,0723 -0,31% 1,0757 1,0754 -1,4% EUR/GBP 0,8517 -0,07% 0,8517 1,1721 +15,7% USD/JPY 117,76 +0,19% 117,54 117,50 +0,3% GBP/USD 1,2230 -0,53% 1,2296 1,2257 -17,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Vor allem kleinere Börsen der Region legten am Mittwoch deutlicher zu, nachdem sie zuvor unter der Furcht vor einem Kapitalabzug gelitten hatten. Hintergrund waren die anziehenden Renditen nach dem Wahlsieg Donald Trumps Anfang November. In Tokio spielten etwas schwächer als erwartet ausgefallene Daten zur japanischen Industrieproduktion keine Rolle. Die Toshiba-Aktie stürzte um das maximal erlaubte Tageslimit von 20 Prozent ab. Der japanische Industriekonzern hatte am Dienstag nach Handelsende mitgeteilt, mit einer Wertberichtigung seiner Atomkraft-Sparte im Umfang von mehreren Milliarden US-Dollar zu rechnen. Für Hitachi Koki ging es derweil um 16,2 Prozent aufwärts, nachdem die Mutter Hitachi einem Bericht zufolge dem Kauf der Tochter Koki durch das Beteiligungsunternehmen Kohlberg Kravis Roberts zugestimmt haben soll. Hitachi legten um 1,3 Prozent zu. Kurstreiber in Sydney waren angesichts gestiegener Eisenerzpreise Bergbau-Aktien. BHP Billiton, Rio Tinto und Fortescue Metals gewannen zwischen 2,4 und 3,5 Prozent. Im Ölsektor stiegen Santos um 2,3 Prozent und Oil Search um 1,4 Prozent. Hier beflügelte ein positiver Förderbericht von Oil Search aus Papua-Neuguinea. Die Aktie des Goldförderers Newcrest stieg um 3 Prozent, gestützt von einem zuletzt etwas erholten Goldpreis. Woolworths gewannen 1,9 Prozent. BP wird das Treibstoffgeschäft von Woolworths für umgerechnet 1,29 Milliarden US-Dollar kaufen. Verlierer der Transaktion ist Caltex Australia (-2 Prozent). Das Unternehmen hatte die Woolworths-Tankstellen zuletzt exklusiv beliefert und wollte sie selbst kaufen. Auf der Verliererseite stand die Börse in Seoul. Dort zieht der Politskandal um Staatspräsidentin Park Geun-hye, die aktuell ihres Amtes enthoben ist, weitere Kreise. Nun wurde der frühere Gesundheitsminister und Chef des staatlichen Pensionsfonds verhaftet wegen des Vorwurfs, Druck auf den staatlichen Rentenfonds gemacht zu haben, damit dieser im vergangenen Jahr der umstrittenen Fusion zweier Samsung-Töchter zustimmte.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten bewegen sich am Mittwoch kaum. Bei den Finanzwerten engen sich die Spreads genannten Risikoaufschläge leicht ein. Der iTraxx Europe Index und der iTraxx Crossover tendieren kaum verändert. Selbst mit der Wiederaufnahme des Handels am wichtigsten europäischen Bondmarkt in London dürfte sich nicht mehr viel tun, sagt ein Beobachter. Wegen eines Feiertags waren die Londoner Handelsplätze am Dienstag noch geschlossen. Aus technischer Sicht spreche der Risiko-Indikator RBI weiterhin für Käufe am Kreditmarkt, sagt Stefan Theußl von der Raiffeisen Bank International.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2016 06:47 ET (11:47 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.