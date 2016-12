Donald Trump bastelt weiter an seinem Team für seine Zeit als US-Präsident. Neuester Kandidat: Jason Greenblatt, der seit Jahren für Trump arbeitet. Nun soll er Sondergesandter für internationale Verhandlungen werden.

Der designierte US-Präsident Donald Trump will seinen Firmenanwalt Jason Greenblatt künftig als Sondergesandten in internationale Verhandlungen schicken. Dieser habe bereits in der Vergangenheit "bedeutende, komplexe Geschäfte für ihn ausgehandelt", teilte Trump am Dienstag mit. Greenblatt bringe zudem die Fähigkeit mit, "Parteien zusammenzubringen und Konsens über schwierige und heikle Themen" zu erzielen.

Greenblatt ist seit über 20 Jahren für die Trump Organization tätig. Derzeit hat er im Firmenimperium des Immobilienmilliardärs den Posten des geschäftsführenden Vizepräsidenten und Chefrechtsberaters inne. Zudem dient Greenblatt Trump als einer seiner Hauptberater zu Fragen der amerikanisch-israelischen Beziehungen.

Auch den Kreis seiner nationalen Sicherheitsberater baute Trump aus: Thomas Bossert soll dem künftigen US-Präsidenten als sogenannter Assistent für Heimatschutz dienen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...