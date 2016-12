Bad Marienberg - Malta übernimmt erstmalig am 1. Januar 2017 die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union, so Axel Schäfer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In äußerst turbulenten Zeiten wird sich der maltesische Vorsitz vor allem um die Migrationsfrage und den anstehenden Beginn der EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien kümmern müssen.

