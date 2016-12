Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Union gewinnt nach Anschlag in Wählergunst hinzu

Die Union hat in Befragungen nach dem Terroranschlag von Berlin deutlich zugelegt. CDU und CSU kletterten im stern-RTL-Wahltrend gleich um zwei Prozentpunkte auf 38 Prozent, erklärte das Nachrichtenmagazin stern auf seiner Webseite. Damit habe die Union ihre Verluste aus dem Jahresverlauf wettgemacht und erreiche wieder ihren Höchstwert des Jahres vom Januar. Für die meisten Wahlberechtigten sei der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz das wichtigste Thema der vergangenen Woche gewesen - er habe sich deshalb auch deutlich auf die politische Stimmung im Land ausgewirkt.

Verbraucher müssen 2017 mehr für Strom und weniger für Gas bezahlen

Stromkunden in Deutschland müssen ab dem Jahreswechsel mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Im Schnitt steigen die Kosten um 1 Prozent, wie das Vergleichsportal Verivox am Mittwoch mitteilte. Für eine drei- bis vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden ergäben sich durchschnittliche Zusatzkosten von 11 Euro. Allerdings legen die Preise laut Verivox in einigen Regionen sehr viel stärker zu; in Bayern, Sachsen und Hessen verlangten einige Versorger bis zu 15 Prozent mehr.

Ex-Bundesbankpräsident Tietmeyer gestorben

Der ehemalige Präsident der Bundesbank, Hans Tietmeyer, ist tot. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank starb er am 27. Dezember 2016 im Alter von 85 Jahren.

Anadolu: Russland und Türkei einig über landesweite Waffenruhe für Syrien

Russland und die Türkei haben sich nach Berichten türkischer Staatsmedien auf eine landesweite Waffenruhe für Syrien verständigt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch berichtete, soll die Waffenruhe um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten und im ganzen Land gelten. Dazu solle die Waffenruhe in der umkämpften Großstadt Aleppo auf ganz Syrien ausgeweitet berichtete, berichtete Anadolu. "Terrorgruppen" sollten allerdings davon ausgenommen sein.

