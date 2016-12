Köln (ots) - Bei Rubbellos-Aktion gibt es Gewinne im Wert von über 2 Millionen Euro



Glück ist der am häufigsten geäußerte Wunsch zum Jahreswechsel. REWE hilft dem Glück auf die Sprünge und überrascht die Kunden zum Jahresbeginn mit hohen Gewinnchancen. Denn mehr als 84.000 attraktive Preise gibt es bei der Rubbellos-Aktion zu gewinnen, die REWE zusammen mit dem Touristikpartner DERTOUR veranstaltet.



Vom 2. Januar bis 4. Februar erhalten Kunden der bundesweit mehr als 3.000 REWE- und nahkauf-Märkte je 10 Euro Einkaufswert ein Rubbellos gratis an der Kasse. Jedes Rubbellos beinhaltet gleich zwei Chancen auf Gewinne im Gesamtwert von über 2 Millionen Euro: Wer unter der Rubbelfläche "Sonne" drei gleiche Euro-Beträge hat, bekommt nach der Online-Registrierung einen REWE-Einkaufsgutschein in gleicher Höhe zugesendet. Die Gutscheinwerte variieren zwischen 5 und 50.000 Euro. Der Glückscode unter der Rubbelfläche "Koffer" berechtigt zur Teilnahme an einer wöchentlichen Gewinnverlosung auf www.rewe.de/rubbeln. 110 Traumreisen - darunter Fernziele wie Dubai und Thailand sowie Kreuzfahrten - und 1.000 Reisegutscheine sind ausgelobt. Die Gewinner werden vom 15. Januar bis 12. Februar jeweils sonntags und am Montag, 20. Februar, immer um 19 Uhr gezogen und auf der Online-Aktionsseite bekannt gegeben. Alle PAYBACK-Kunden erhalten vom 9. bis 21. Januar mit jedem Einkauf ab 10 Euro eines zusätzliches Rubbellos geschenkt.



Die gesamte Gewinnspielabwicklung erfolgt über www.rewe.de/rubbeln. Dort gibt es auch weiterführende Informationen zur Rubbellos-Aktion. Teilnahme- und Einlöseschluss der Gewinncodes oder des Einkaufsgeldes ist der Sonntag, 19. Februar 2017, 23:59 Uhr. Rubbellose gibt es im Aktionszeitraum nur solange der Vorrat reicht.



Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.



