Berlin (ots) - Verbraucherschützer sehen derzeit keine Gefahr, dass Verbraucher durch vegetarische Wurst- oder Fleischprodukte getäuscht werden. "In aller Regel erkennen die Menschen, dass es sich um ein vegetarisches Produkt handelt", sagte Ingmar Streese, Leiter des Geschäftsbereichs Verbraucherpolitik beim Bundesverband der Verbraucherzentralen, dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe). Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) hatte in der "Bild"-Zeitung ein Verbot für vegetarische Produkte gefordert, sie als Schnitzel oder Wurst auf den Markt zu bringen. Obwohl Streese derzeit keine große Täuschungsgefahr sieht, wünscht aber auch er sich eine Vereinheitlichung. "Es gibt immer mehr vegetarische Milch, Käse oder Wurst", sagte Streese, "da brauchen wir eine einheitliche Kennzeichnung." Derzeit arbeitet die Lebensmittelbuch-Kommission an entsprechenden Grundsätzen.



