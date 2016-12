Die Übernahme des Abwicklungshauses Clearnet durch Euronext rückt immer näher. Für den Zukauf soll Euronext mehr als 500 Millionen Euro an den Konkurrenten LSE überwiesen - die Verhandlungen stehen vor dem Abschluss.

Der Verkauf des französischen Abwicklungshauses Clearnet an die Mehrländerbörse Euronext steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz bevor. Der Pariser Börsenbetreiber werde rund 510 Millionen Euro für die Clearing-Tochter des britischen Rivalen LSE zahlen, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit den Gesprächen vertraute Personen. Mit der Transaktion will die LSE die Bedenken der EU-Wettbewerbshüter gegen eine Fusion mit der Deutschen Börse ausräumen. Die Übernahme solle noch in dieser Woche ...

