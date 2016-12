Hannover - Hannover Rück-Aktie: Finale Zulassung zur Gründung einer Niederlassung in Indien erhalten - Aktiennews Die Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) hat von der indischen Versicherungsaufsichtsbehörde (Insurance Regulatory and Development Authority of India) die Genehmigung (R3) erhalten, in Indien eine Niederlassung zu gründen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...