Bad Marienberg - Die Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) hat von der indischen Versicherungsaufsichtsbehörde (Insurance Regulatory and Development Authority of India) die Genehmigung (R3) erhalten, in Indien eine Niederlassung zu gründen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...