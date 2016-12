London - "Der einzige Markt in unserem Portfolio, der nach den US-Wahlen deutlich verkauft wurde, war Argentinien", erklärt Stefan Böttcher, Fondsmanager des Charlemagne Magna New Frontiers (ISIN IE00B68FF474/ WKN A1H7JG) bei Charlemagne Capital, in seinem neuesten Marktkommentar.

Den vollständigen Artikel lesen ...