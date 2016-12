Bern (awp/sda) - Mit einer Anpassung im Obligationenrecht will der Bundesrat in Sachen Dauer und Kündbarkeit verbindlichere Aufträge ermöglichen. In der Vernehmlassung stösst das Anliegen mehrheitlich auf Zustimmung. Bedenken gibt es zum Konsumentenschutz. Gemäss geltendem Recht kann ein Auftrag jederzeit abgebrochen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...