In einem insgesamt bislang recht lustlosen Handel "zwischen den Tagen" fällt vor allem die überdurchschnittlich gute Performance der Medigene-Aktie auf. Das Biotech-Unternehmen, das kurz vor Weihnachten in den TecDAX aufgestiegen ist, steht bei relativ hohen Umsätzen nun schon den dritten Handelstag in Folge an der Spitze der Kursgewinner des 110 Werte umfassenden Sammelindex HDAX. Am Markt wird mangels klar erkennbarer Kurstreiber darauf spekuliert, dass Anleger auf gute Nachrichten bei den im Januar anstehenden Unternehmenspräsentationen bei mehreren Analysten setzen und sich im Vorfeld entsprechend positionieren. Zudem könnte der jüngste Anstieg auf ein neues Jahreshoch charttechnisch motivierte Anschlusskäufe ausgelöst haben. Auch...

