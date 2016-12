Hans Tietmeyer war einer der Architekten der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion - und der letzte Bundesbank-Chef der D-Mark-Ära. Immer wieder mahnte der Ökonom solide Staatsfinanzen an.

Der letzte Bundesbank-Präsident der D-Mark-Ära ist tot: Hans Tietmeyer ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte die Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt mit.

Der Diplom-Volkswirt stand vom 1. Oktober 1993 bis zum 31. August 1999 an der Spitze der Notenbank. Er war der letzte Bundesbank-Chef mit der ganzen Machtfülle der D-Mark - und der erste, der ab 1998 im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sein Gewicht für Deutschland in die Waagschale warf.

Der Westfale galt als Garant einer stabilitätsorientierten Geldpolitik. Bei der Einführung der europäischen ...

