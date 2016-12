Die Rekordjagd an der Wall Street geht weiter. Nach Expertenmeinung ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Dow-Jones-Index die Marke von 20.000 Punkten erreicht hat. Doch viele Investoren sind bereits im Urlaub.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte startete den Handel am Mittwoch mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 19.971 Punkte und nahm einen neuen Anlauf auf die noch nie erreichte psychologisch wichtige Marke von 20.000 Zählern. Am Dienstag war der Index zeitweise nur ...

