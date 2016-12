Laut türkischen Berichten arbeiten Russland und die Türkei an einem gemeinsamen Plan für einen Waffenstillstand in Syrien.

Nach der von ihnen vermittelten Einigung über eine Evakuierung Ost-Aleppos arbeiten die Türkei und Russland nun an einer umfassenden Lösung des Syriens-Konflikts. Beide Länder erzielten nach Berichten türkischer Staatsmedien eine Vereinbarung über einen Waffenstillstandsplan für ganz Syrien. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara meldete, sollte die Waffenruhe nach Mitternacht in Kraft treten. Rebellengruppen reagierten zurückhaltend.

Die Türkei und Russland arbeiteten zusammen, um die Waffenruhe zu gewährleisten, berichtete Anadolu. Die Zeitung "Sabah" zitierte den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu mit den Worten, die Waffenruhe könne "jeden Moment" in Kraft treten. Terrororganisationen blieben von der Vereinbarung ausgenommen, berichteten Anadolu und der Sender CNN Türk. Dem Sender zufolge wird die türkische Offensive gegen die Terrormiliz IS und syrisch-kurdische Truppen in Nordsyrien fortgesetzt. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Falls die Waffenruhe hält, sollen unter türkischem und russischem Vorsitz Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana aufgenommen ...

