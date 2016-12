USA: Schwebende Hausverkäufe gehen überraschend zurück

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im November überraschend gesunken. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe seien zum Vormonat um 2,5 Prozent gefallen, teilte die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Verkäufe leicht um 0,1 Prozent gestiegen.

ROUNDUP/Japan: Industrieproduktion und Einzelhandel geben Anlass zur Hoffnung

TOKIO - Hoffnungssignale für die nach wie vor darbende japanische Wirtschaft: Die Industrieproduktion ist im November unter anderem dank des schwachen Yen so stark gestiegen wie seit Juni nicht mehr und der Einzelhandel verzeichnete den ersten Umsatzanstieg seit Anfang des Jahres überhaupt.

Italien: Unternehmens- und Verbraucherstimmung steigen trotz Bankenkrise

ROM - Die Stimmung in den italienischen Unternehmen und bei den Verbrauchern hat sich sich im Dezember überraschend aufgehellt. Damit haben sich weder die Krise des Bankhauses Monte dei Paschi noch das gescheiterte Verfassungsreferendum negativ auf das Vertrauen der Wirtschaftsakteure ausgewirkt. Dies zeigten die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Statistikbehörde Istat.

RATING: Bankenrettung beeinflusst Italien-Bewertung zunächst nicht - S&P

LONDON - Die von der italienischen Regierung beschlossenen Maßnahmen zur Stabilisierung des Bankensektors haben laut der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) zunächst keinen Einfluss auf die Kreditwürdigkeit des Landes. Die Bonitätsnote bleibe auf "BBB-", teilte die Agentur am Mittwoch in London mit. Diese Note liegt nur eine Stufe über dem sogenannten Ramschniveau, mit dem riskante Anleihen gekennzeichnet werden.

Industrie gegen raschen Kohleausstieg

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft hält nichts von einem raschen Kohleausstieg. "Wir werden auf absehbare Zeit noch fossile Energieerzeugung brauchen, solange wir Strom nicht im großen Stil speichern können", sagte der Präsident des Industrieverbandes BDI, Ulrich Grillo, der Deutschen Presse-Agentur.

Verhaltener Optimismus im ostdeutschen Maschinenbau

LEIPZIG - Der ostdeutsche Maschinen- und Anlagenbau geht verhalten optimistisch in neue Jahr. "Hinter uns liegt jetzt das fünfte Jahr in Folge ohne nennenswertes Wachstum", sagte der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Ost (VDMA), Reinhard Pätz, in Leipzig. Wie sich der Umsatz 2016 entwickelt hat, kann der Verband noch nicht konkret beziffern. Er rechne mit einer Stagnation, im besten Fall mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr, sagte Pätz. 2015 habe der Umsatz bei 16,8 Milliarden Euro gelegen. Für das kommende Jahr hofft Pätz dennoch auf ein moderates Wachstum.

560 Euro vom Staat - Finnland testet Grundeinkommen auf nationaler Ebene

HELSINKI - Finnland will herausfinden, ob ein Grundeinkommen das soziale System des Landes vereinfachen kann. 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslose sollen ab Januar anstelle von Arbeitslosengeld 560 Euro im Monat bekommen, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind. Das Geld muss nicht versteuert werden und man kann ohne finanzielle Nachteile etwas dazuverdienen. Das Experiment, das vom finnischen Sozialversicherungsinstitut Kela betreut wird, soll zunächst zwei Jahre dauern. Danach soll ausgewertet werden, ob ein Grundeinkommen Armut und soziale Ausgrenzung verringern, zum Arbeiten motivieren und zum Abbau von Bürokratie beitragen kann.

