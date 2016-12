BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat den verstorbenen Ex-Bundesbank-Präsidenten Hans Tietmeyer als bedeutenden Garanten für Stabilität und Marktwirtschaft gewürdigt. Schäuble erklärte am Mittwoch in Berlin: "Persönlich beeindruckt hat er mich mit seiner Kompetenz in den Verhandlungen zum Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, an denen wir beide beteiligt waren. Seine kluge, mahnende Stimme wird uns fehlen."

Tietmeyer war am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Diplom-Volkswirt stand von 1993 bis 1999 an der Spitze der Notenbank.

Tietmeyer begann seine Karriere 1962 als Beamter im Bonner Wirtschaftsministerium. Als CDU-Mitglied verfasste er 1982 für den damaligen FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff das "Lambsdorff-Papier", das den Bruch der sozialliberalen Regierung einleitete. Später wechselte der Ökonom als Staatssekretär ins Bundesfinanzministerium./rm/mar/ceb/DP/mis

