New York - Der normalerweise schwunghafte Aktienhandel in den USA ist zwischen den Jahren stark abgeflaut. Nachdem der erste Handelstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende bei geringen Umsätzen freundlich verlief und der Nasdaq-Börse Rekordstände bescherte, ist es am Mittwoch im frühen Geschäft wieder leicht abwärts gegangen.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial um 0,09 Prozent auf 19'926,67 Punkte. Die Marke von 20 000 Zählern bleibt dabei nach wie vor ein Ziel für den US-Leitindex. Der S&P 500 verlor 0,35 Prozent auf 2'260,92 Punkte und auch die Nasdaq-Indizes gaben nach. Der Auswahlindex 100 büsste zuletzt 0,47 Prozent auf 4'942,38 Punkte ein.

Während am Vortag noch starke Konjunkturdaten positive Impulse liefern konnten, sah dies nun ...

