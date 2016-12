Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (100g, philoro) -0,2% auf 3567, davor 3 Tage im Plus (1,25% Zuwachs von 3530 auf 3574), Sanochemia -1,53% auf 1,351, davor 3 Tage im Plus (3,7% Zuwachs von 1,32 auf 1,37), Gold Känguru 1/1 -0,18% auf 1126,7, davor 3 Tage im Plus (1,26% Zuwachs von 1114,7 auf 1128,7), Gold Krugerrand 1/1 -0,17% auf 1124,6, davor 3 Tage im Plus (1,25% Zuwachs von 1112,6 auf 1126,5), Goldbarren (250g, philoro) -0,17% auf 8872, davor 3 Tage im Plus (1,24% Zuwachs von 8778 auf 8887), Gold Philharmoniker 1/1 -0,17% auf 1125,7, davor 3 Tage im Plus (1,26% Zuwachs von 1113,6 auf 1127,6), Goldbarren (1oz, philoro) -0,17% auf 1121,1, davor 3 Tage im Plus (1,23% Zuwachs von 1109,4 auf 1123), Gold Maple Leaf 1/1 -0,18% auf 1128,4, davor 3 Tage im Plus (1,26%...

Den vollständigen Artikel lesen ...