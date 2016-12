Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Regierung will schnell über schärfere Sicherheitsgesetze entscheiden

Die Bundesregierung hat schnelle Entscheidungen über Gesetzesverschärfungen als Reaktion auf den Terroranschlag von Berlin angekündigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe Innenminister Thomas de Maiziere (beide CDU) darum gebeten, gemeinsam mit Justizminister Heiko Maas (SPD), den Bundesländern, den Sicherheitsbehörden und dem Kanzleramt "jeden Aspekt des Falles zu analysieren und die Ergebnisse baldmöglichst vorzulegen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. "Daran wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet", hob Merkels Vize-Sprecherin hervor.

Mutmaßlicher Kontaktmann Amris in Berlin festgenommen

Neun Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat die Polizei in der Hauptstadt einen Kontaktmann des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Tunesier aus Berlin, wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Demnach durchsuchten Ermittler des Bundeskriminalamts auf Grundlage eines Beschlusses des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs Wohn- und Geschäftsräume des Mannes, laut einem Medienbericht am Morgen im Stadtteil Tempelhof.

Athen stellt sich gegen EU-Pläne zur Rückführung von Asylbwerbern

Der griechische Minister für Migration und Flüchtlinge, Giannis Mouzalas, hat die von der EU geplante Rückkehr zum Dublin-System bei Asylverfahren kritisiert. Athen sei gegen eine Rückkehr zum Dublin-System, in dem die "Fehler der Vergangenheit" fortlebten, sagte Mouzalas. Das Verfahren sei ungeeignet, um auf die historischen Ausmaße der Flüchtlingsbewegungen zu reagieren. Es bürde den Erstaufnahmeländern die Hauptlast auf. Die sogenannten Dublin-Regeln der EU sehen vor, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag grundsätzlich in dem Land stellen müssen, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten.

Hacker dringen in Computersysteme der OSZE ein

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Mitarbeiter hätten die "schwere" Cyberattacke Anfang November entdeckt, erklärte OSZE-Sprecherin Mersiha Causevic Podzic. Den Hackern sei es gelungen, in das IT-Netzwerk der Organisation einzudringen.

Starkes Erdbeben erschüttert Nordosten Japans

Ein starkes Erdbeben hat den Nordosten von Japan erschüttert. Der Erdstoß ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit) nordöstlich von Tokio und hatte nach Angaben der japanischen Behörden eine Stärke von 6,3. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke mit 5,9 an. Berichte über Verletzte lagen nach Regierungsangaben zunächst nicht vor, es wurde kein Tsunami erwartet.

Kerry: Zwei-Staaten-Lösung ist einziger Weg zum Frieden in Nahost

Die Zwei-Staaten-Lösung ist nach den Worten des scheidenden US-Außenministers John Kerry der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten. Daher hätten die USA am vergangenen Freitag nicht gegen eine UN-Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten gestimmt, sagte Kerry. Ziel der USA sei es "den Weg für die Zwei-Staaten-Lösung offenzuhalten".

Bundesregierung: Hilfen für Monte dei Paschi müssen Regeln entsprechen

Die Bundesregierung pocht darauf, dass geplante italienische Staatshilfen für die angeschlagene Bank Monte dei Paschi den europäischen Bestimmungen entsprechen müssen. "EZB und Kommission müssen konsequent prüfen und sicherstellen, dass die europäischen Regeln von den italienischen Behörden eingehalten werden", sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums in Berlin. "Eine vorsorgliche staatliche Rekapitalisierung von Banken kann nur im Ausnahmefall unter engen Voraussetzungen Teil einer Lösung sein", erklärte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg. "Auch dann müssten Eigentümer und Nachranggläubiger zuerst herangezogen werden", betonte er.

