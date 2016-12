Straubing (ots) - Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Wo vegetarisch oder vegan draufsteht, muss auch Vegetarisches oder Veganes drin sein. Wenn das gewährleistet ist, muss man die Verbraucher nicht vor der "Veggie-Wurst" schützen. Zumindest nicht vor dieser Bezeichnung. In Wahrheit dürfte es dem CSU-Mann bei seinem aktuellen Vorstoß darum gehen, der Fleischbranche, der der anhaltende Veggie-Trend ein Dorn im Auge ist, einen Gefallen zu tun. Darum frischt er gleichzeitig die alte Debatte über Schweinefleisch in Kita- und Schulkantinen wieder auf. Ein Thema, das mit gutem Willen auf lokaler Ebene gelöst werden sollte. Da kann sich die Bundesregierung getrost raushalten.



