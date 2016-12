NEW YORK (dpa-AFX) - Der normalerweise schwunghafte Aktienhandel in den USA ist zwischen den Jahren stark abgeflaut. Nachdem der erste Handelstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende bei geringen Umsätzen freundlich verlief und der Nasdaq-Börse Rekordstände bescherte, ist es am Mittwoch wieder abwärts gegangen.

Der Dow Jones Industrial an der Wall Street weitete im Handelsverlauf seine anfangs sehr moderaten Verluste aus und gab rund zwei Stunden vor Handelsschluss um 0,42 Prozent auf 19 860,60 Punkte nach. Der S&P 500 verlor 0,70 Prozent auf 2253,11 Punkte und auch die Nasdaq-Indizes zeigten sich schwächer. Der Auswahlindex 100 büßte zuletzt 0,69 Prozent auf 4931,34 Punkte ein.

Während am Vortag noch starke Konjunkturdaten positive Impulse lieferten und auch die Ölpreise die Laune steigen ließen, sah dies nun anders aus. Die Daten zu den noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufen im November waren entgegen den Erwartungen rückläufig. Die sich zwar auch an diesem Tag weiter verteuernden Ölpreise fanden zugleich kaum Beachtung.

Für die Papiere von Boeing ging es um 0,83 Prozent nach unten, womit sie zu den schwächsten Werten im Dow gehörten. Der Flugzeugbauer muss eine Abbestellung verkraften. Die amerikanische Fluggesellschaft Delta Airlines hatte einen Auftrag über 18 Maschinen des Typs 787-8 storniert, die der 2008 übernommene Konkurrent Northwest Airlines bestellt hatte. Für die Anteilsscheine von Delta ging es um 1,60 Prozent abwärts.

Die Anteilsscheine von Qualcomm waren mit minus 1,81 Prozent einer der größten Verlierer im Nasdaq 100. Der Chiphersteller steht wegen Wettbewerbsverstößen auch in Südkorea vor einer hohen Millionenstrafe. Qualcomm stufte die neue Forderung als unhaltbar ein und will gegen den Erlass vorgehen, sobald die schriftliche Aufforderung mit Begründung der Behörde dafür vorliegt.

Dem Experten Stacy Rasgon vom Analysehaus Bernstein zufolge ist es unwahrscheinlich, dass sich die im Raum stehende Strafe in Höhe von rund einer Billion Won (rund 815 Mio Euro) in absehbarer Zeit direkt auf das Gewinnpotenzial von Qualcomm auswirkt. Seiner Meinung nach könnten sich Berufungsverfahren noch über Jahre hinweg hinziehen./ck/he

